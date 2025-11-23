Ismaïla Sarr quitte le terrain sur blessure avant Crystal Palace – Manchester United

Menu
Rédigé le Lundi 1 Décembre 2025


Ismaïla Sarr a dû sortir sur blessure lors du match Crystal Palace – Manchester United, à quelques semaines de la CAN.


L’ailier sénégalais Ismaïla Sarr a dû abandonner la rencontre opposant Crystal Palace à Manchester United ce samedi en Premier League. Touché à la cheville droite dès les premières minutes, il a tenté de continuer avant d’être remplacé à la 39ᵉ minute, clairement diminué.

Cette alerte intervient à un moment délicat, à l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations prévue fin décembre, un rendez-vous important pour le public sénégalais et l’encadrement des Lions.

Crystal Palace a poursuivi la rencontre avec Edward Nketiah, entré en jeu pour remplacer Sarr dans un duel important face à une équipe de Manchester United en quête de points.




