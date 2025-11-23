Menu
Pape Djibril Fall critique l’écart entre les données du gouvernement et le quotidien des Sénégalais


Vendredi 28 Novembre 2025


Lors de la séance de questions d’actualité, Pape Djibril Fall déplore une déconnexion entre les chiffres présentés par le gouvernement et la réalité vécue par les Sénégalais.


Le député Pape Djibril Fall est intervenu ce vendredi lors de la séance de questions d’actualité. Selon le parlementaire non-inscrit, la description faite par les membres du gouvernement concernant la situation des Sénégalais ne correspond pas au vécu sur le terrain.

Il estime que les données avancées par l’exécutif sont éloignées de la réalité quotidienne. « Vos chiffres ne reflètent en rien ce que vivent les populations. La réalité est que le peuple traverse des difficultés », a déclaré Pape Djibril Fall, s’adressant directement au Premier ministre, au ministre des Finances et au ministre de l’Économie.




