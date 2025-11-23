Pape Djibril Fall critique l’écart entre les données du gouvernement et le quotidien des Sénégalais





Le député Pape Djibril Fall est intervenu ce vendredi lors de la séance de questions d’actualité. Selon le parlementaire non-inscrit, la description faite par les membres du gouvernement concernant la situation des Sénégalais ne correspond pas au vécu sur le terrain.



Il estime que les données avancées par l’exécutif sont éloignées de la réalité quotidienne. « Vos chiffres ne reflètent en rien ce que vivent les populations. La réalité est que le peuple traverse des difficultés », a déclaré Pape Djibril Fall, s’adressant directement au Premier ministre, au ministre des Finances et au ministre de l’Économie.

