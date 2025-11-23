Situation en Guinée-Bissau : Umaro Sissoco Embaló arrive au Congo après son passage à Dakar





Le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló, écarté de ses fonctions par des militaires mercredi dernier, a rejoint le Congo après un court passage à Dakar, selon une source diplomatique sénégalaise.



Son transfert au Sénégal s’est fait à l’initiative des dirigeants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), d’après le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.



Les chefs d’État de la CEDEAO se sont réunis en session extraordinaire pour examiner la situation en Guinée-Bissau. Au cours de cette rencontre virtuelle, ils ont annoncé la création d’un comité restreint de médiation, dont le Sénégal fait partie, chargé de suivre les mesures adoptées. Parmi celles-ci figurent une condamnation ferme des événements survenus et un appel au retour à un fonctionnement institutionnel normal.



Ce comité se rendra prochainement à Bissau pour accompagner le processus de stabilisation.



Mercredi, des militaires avaient déclaré avoir pris le contrôle du pays pour une période indéterminée, tout en suspendant le processus électoral en cours, quelques jours après le scrutin présidentiel couplé aux législatives.



Umaro Sissoco Embaló, au pouvoir depuis 2020 après avoir été Premier ministre, était candidat à cette élection. Il affirmait être en tête du scrutin, tout comme Fernando Dias da Costa, candidat indépendant, en attendant l’annonce officielle des résultats.



Les militaires ont également annoncé avoir confié la direction du pays au général Horta N’Tam, ancien chef d’état-major de l’armée de terre, pour une durée d’un an.

