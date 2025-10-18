Inquiétudes autour du joueur Momo Dia, recruté par une agence ghanéenne suspecte

Le joueur aurait été recruté par la même agence ghanéenne suspectée dans l’affaire Cheikh Touré, ce footballeur sénégalais récemment kidnappé et tué à Accra après avoir été attiré par de fausses promesses de contrat.



Selon les informations recueillies auprès de proches, Momo Dia serait logé dans un hôtel à Accra en attendant un prétendu essai dans un club local. Il aurait contacté sa famille pour demander la somme de 850 000 F CFA, prétendument destinée à “finaliser les démarches administratives”.

Un montant qui correspond exactement à celui exigé de Cheikh Touré avant sa disparition.



Toujours d’après nos sources, les appels du jeune joueur se sont espacés ces derniers jours, et sa famille dit craindre pour sa sécurité.





Ce nouveau cas renforce les soupçons d’un réseau organisé d’arnaques sportives transfrontalières, qui cible les jeunes footballeurs africains en quête d’opportunités à l’étranger.