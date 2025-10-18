Menu
Inquiétudes autour du joueur Momo Dia, recruté par une agence ghanéenne suspecte


Rédigé le Samedi 18 Octobre 2025 à 22:55 | Lu 34 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


D’après nos sources, Momo Dia, jeune footballeur sénégalais du Wally Daan de Linguère, serait actuellement au Ghana dans des conditions suspectes. Recruté par une agence sportive non identifiée, il aurait réclamé à sa famille 850 000 F CFA, la même somme exigée dans l’affaire Cheikh Touré, disparu tragiquement dans des circonstances similaires.


Inquiétudes autour du joueur Momo Dia, recruté par une agence ghanéenne suspecte
Le joueur aurait été recruté par la même agence ghanéenne suspectée dans l’affaire Cheikh Touré, ce footballeur sénégalais récemment kidnappé et tué à Accra après avoir été attiré par de fausses promesses de contrat.

Selon les informations recueillies auprès de proches, Momo Dia serait logé dans un hôtel à Accra en attendant un prétendu essai dans un club local. Il aurait contacté sa famille pour demander la somme de 850 000 F CFA, prétendument destinée à “finaliser les démarches administratives”.
Un montant qui correspond exactement à celui exigé de Cheikh Touré avant sa disparition.

Toujours d’après nos sources, les appels du jeune joueur se sont espacés ces derniers jours, et sa famille dit craindre pour sa sécurité.


Ce nouveau cas renforce les soupçons d’un réseau organisé d’arnaques sportives transfrontalières, qui cible les jeunes footballeurs africains en quête d’opportunités à l’étranger.


Lat Soukabé Fall

