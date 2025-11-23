Incident du navire Mersin : Greenpeace Afrique demande plus de transparence et de prévention





Greenpeace Afrique a réagi à l’incident impliquant le navire pétrolier Mersin au large de Dakar, estimant qu’il s’ajoute à une série d’événements industriels survenus en mer ces derniers mois. L’organisation souligne que cette avarie intervient après une fuite de gaz signalée en mars 2025 près de Saint-Louis, alors que des préoccupations subsistent concernant le projet d’usine de désalinisation.



Dans sa déclaration, l’ONG demande aux autorités de clarifier les raisons exactes de l’avarie, l’état réel du navire et les éventuels risques pour l’écosystème marin. Greenpeace Afrique souhaite également obtenir des précisions sur l’efficacité du dispositif antipollution installé autour du tanker ainsi que sur les mesures envisagées pour son retrait ou sa prise en charge.



L’organisation estime que ces informations sont indispensables pour comprendre pleinement la situation et assurer un suivi transparent des risques liés aux activités industrielles en mer.

