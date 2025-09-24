Inauguration du marché Tilène : un symbole de renouveau sept ans après l’incendie de 2018

Le Ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr. Serigne Guèye Diop, a inauguré lundi le marché Tilène entièrement réhabilité, marquant la renaissance d’un symbole commercial détruit par un violent incendie le 11 août 2018.

Le nouveau marché comprend 374 cantines, une vingtaine de boucheries, un restaurant et plusieurs services modernes. Il est désormais équipé de systèmes de prévention incendie pour éviter qu’un drame similaire ne se reproduise.



Lors de la cérémonie d’inauguration, le ministre a coupé le ruban symbolique au nom du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko.



« C’est un jour de retrouvailles, de souvenirs, mais aussi de renouveau et d’espoir pour les commerçants qui avaient tout perdu. Nous l’avions promis, nous l’avons fait ! »,

a-t-il déclaré avec émotion.



Le projet a nécessité un investissement de 1,755 milliard de francs CFA. Selon Mme Sow, directrice du Programme de Modernisation et de Gestion des Marchés (PROMOGEM), cette infrastructure représente « un modèle de gestion et d’innovation » s’inscrivant dans la politique nationale de modernisation des espaces commerciaux.



« Nous voulons mettre fin aux incendies dans les marchés. Ces drames coûtent chers, tant économiquement que socialement. Il nous faut des solutions durables »,

a-t-elle souligné, insistant sur la nécessité d’assurer des conditions de travail sûres et salubres.



Le marché disposera d’une antenne locale de gestion chargée du suivi des normes sanitaires, de la sécurité et de l’entretien quotidien. Ce modèle sera progressivement étendu à l’ensemble du pays.



Le PROMOGEM prévoit la construction de 67 marchés d’ici 2029, dont 15 en phase pilote, dans le cadre de sa stratégie de modernisation du commerce de détail au Sénégal.



En conclusion, le ministre Serigne Guèye Diop a appelé les délégués et usagers à faire du marché Tilène une référence nationale en matière d’hygiène et de gestion optimale.

