Idrissa Gana Guèye : « Nous ferons tout pour entrer dans l’histoire avec une troisième qualification consécutive »

L’équipe nationale de football du Sénégal est déterminée à écrire une nouvelle page de son histoire. À la veille du match décisif contre la Mauritanie, prévu mardi à 19h au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, le milieu de terrain Idrissa Gana Guèye a affirmé la volonté des Lions de la Téranga de tout donner pour décrocher une troisième qualification consécutive à la Coupe du monde.

« À domicile, à nous de faire ce qu’il faut pour gagner ce match et nous qualifier à la Coupe du monde 2026 pour la troisième fois consécutive. Ce sera historique. On va tout faire pour y parvenir avec le soutien de tout le peuple sénégalais »,

a-t-il déclaré en conférence de presse.



Le Sénégal, leader du groupe B avec 21 points (+15), devance la République démocratique du Congo (19 pts, +8). Il lui suffit d’un seul point pour assurer une quatrième qualification mondiale, dont la troisième d’affilée.



« Avant le match contre la RDC, on savait qu’il nous restait trois finales. On a réussi à passer les deux premières, il nous reste une dernière face à la Mauritanie qui nous a posé beaucoup de problèmes à l’aller. On est allé gagner chez eux, on va tout faire pour les battre à domicile »,

a rappelé le joueur d’Everton.



Confiant, Idrissa Gana Guèye estime que toutes les conditions sont réunies pour permettre au Sénégal d’obtenir son billet pour le Mondial 2026, prévu du 19 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

