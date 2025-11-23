Fraude à l’état-civil : une académie de football au cœur d’une enquête

Des extraits de naissance suspects



Tout est parti de la découverte de cinq extraits de naissance falsifiés. Ces documents auraient été fabriqués dans une commune du sud du pays, au profit de pensionnaires de l’académie. Alertée par ces irrégularités, la DAF a saisi la Sûreté urbaine, qui a immédiatement déclenché des investigations.



Interpellations et garde à vue



Les bénéficiaires des faux documents ont été arrêtés.

Un dirigeant de l’académie, ainsi que trois personnes travaillant avec lui, ont également été interpellés et placés en garde à vue afin de déterminer leur niveau d’implication dans la fraude.



Ce responsable a assuré aux enquêteurs qu’il ne gérait pas les formalités administratives des jeunes joueurs, une tâche qui relèverait selon lui du directeur de l’établissement.



Un phénomène à surveiller



Cette affaire survient dans un contexte où plusieurs cas de falsification d’actes d’état-civil ont déjà été signalés dans le pays. Outre les risques de manipulation d’âge dans le domaine sportif, de telles pratiques peuvent entraîner de graves conséquences : questions de nationalité, accès aux droits, scolarisation ou déplacements internationaux.



L’enquête se poursuit



Les autorités cherchent désormais à déterminer :



Qui a fabriqué les documents falsifiés ?



Comment ces actes ont pu être validés ?



Dans quel but la fraude a été organisée ?



Les responsabilités exactes devraient être connues à l’issue des auditions et des vérifications administratives.



Une affaire qui pourrait révéler un réseau de fraude plus large et qui reste, pour l’heure, suivie avec la plus grande attention par les services compétents.