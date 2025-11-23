Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Fraude à l’état-civil : une académie de football au cœur d’une enquête


Rédigé le Lundi 1 Décembre 2025 à 14:15 | Lu 26 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une enquête sur une vaste fraude à l’état-civil a été ouverte après un signalement de la Direction de l’automatisation des fichiers (DAF). Au centre du dossier : une académie de football basée à Thiès.


Fraude à l’état-civil : une académie de football au cœur d’une enquête
Des extraits de naissance suspects

Tout est parti de la découverte de cinq extraits de naissance falsifiés. Ces documents auraient été fabriqués dans une commune du sud du pays, au profit de pensionnaires de l’académie. Alertée par ces irrégularités, la DAF a saisi la Sûreté urbaine, qui a immédiatement déclenché des investigations.

Interpellations et garde à vue

Les bénéficiaires des faux documents ont été arrêtés.
Un dirigeant de l’académie, ainsi que trois personnes travaillant avec lui, ont également été interpellés et placés en garde à vue afin de déterminer leur niveau d’implication dans la fraude.

Ce responsable a assuré aux enquêteurs qu’il ne gérait pas les formalités administratives des jeunes joueurs, une tâche qui relèverait selon lui du directeur de l’établissement.

Un phénomène à surveiller

Cette affaire survient dans un contexte où plusieurs cas de falsification d’actes d’état-civil ont déjà été signalés dans le pays. Outre les risques de manipulation d’âge dans le domaine sportif, de telles pratiques peuvent entraîner de graves conséquences : questions de nationalité, accès aux droits, scolarisation ou déplacements internationaux.

L’enquête se poursuit

Les autorités cherchent désormais à déterminer :

Qui a fabriqué les documents falsifiés ?

Comment ces actes ont pu être validés ?

Dans quel but la fraude a été organisée ?

Les responsabilités exactes devraient être connues à l’issue des auditions et des vérifications administratives.

Une affaire qui pourrait révéler un réseau de fraude plus large et qui reste, pour l’heure, suivie avec la plus grande attention par les services compétents.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags