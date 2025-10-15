Menu
Forum national du livre : Bassirou Diomaye Faye préside la cérémonie d’ouverture au Grand Théâtre


Rédigé le Jeudi 16 Octobre 2025 à 12:00


Le président Bassirou Diomaye Faye a présidé l’ouverture du Forum national du livre, consacré à l’éducation par le livre pour une souveraineté éclairée.


Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce jeudi matin la cérémonie officielle du Forum national du livre et de la lecture, organisée au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose à Dakar. Il est arrivé sur les lieux aux environs de 10 heures, selon l’APS.

Peu avant son arrivée, plusieurs membres du gouvernement et personnalités officielles avaient rejoint la salle, dont le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, le directeur de cabinet du chef de l’État, Mary Teuw Niane, et la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye.

La rencontre, placée sous le thème « L’éducation par le livre pour une souveraineté éclairée », réunit des auteurs, éditeurs, libraires et acteurs du monde littéraire. Elle vise à promouvoir la lecture et soutenir le développement du livre au Sénégal.

Initiateur du forum, le président Faye a réaffirmé son engagement en faveur de la réhabilitation des bibliothèques et centres de lecture sur tout le territoire, ainsi que son ambition de relancer les Nouvelles éditions africaines du Sénégal (NEAS), un pilier historique de l’édition nationale.

Le programme comprend le mot de bienvenue du secrétaire d’État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr, suivi d’une leçon inaugurale animée par l’historien et paléographe Adama Aly Pam, chef archiviste à l’UNESCO.



Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias

Lat Soukabé Fall - 12/10/2025 - 0 Commentaire
L’aile jeunesse thiessoise s’organise autour de Badou Faye pour renforcer l’ancrage territorial du mouvement citoyen de Barthélémy Dias, en présence du frère de l'ancien maire de Dakar. Le mouvement...

Rond-point de Diakhao à Thiès : désordre et insécurité menacent élèves et riverains

Lat Soukabé Fall - 08/10/2025 - 0 Commentaire
Le rond-point du passage à niveau de Diakhao, axe stratégique menant à la gouvernance, à la préfecture et au Comzone7, est devenu le théâtre quotidien de désordre, embouteillages et pagaille, au...

Koutal : un détenu tente de violer une jeune fille et provoque un grave accident en fuyant

Lat Soukabé Fall - 16/10/2025 - 0 Commentaire
Un incident choquant s’est produit ce lundi aux environs de 11 heures dans la localité de Koutal, près de Kaolack. Un détenu de la prison locale, bénéficiant d’un régime de détention aménagé, a...

Allou Kagne : des hommes armés attaquent deux usines et s’enfuient avec 50 millions F CFA

- 16/10/2025 - 0 Commentaire
À Allou Kagne, une vingtaine d’hommes armés ont attaqué les usines CIMAF et CBMI, emportant un coffre contenant 50 millions F CFA avant de prendre la fuite.   La nuit de dimanche à lundi a été...
