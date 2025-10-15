Forum national du livre : Bassirou Diomaye Faye préside la cérémonie d’ouverture au Grand Théâtre

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce jeudi matin la cérémonie officielle du Forum national du livre et de la lecture, organisée au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose à Dakar. Il est arrivé sur les lieux aux environs de 10 heures, selon l’APS.



Peu avant son arrivée, plusieurs membres du gouvernement et personnalités officielles avaient rejoint la salle, dont le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, le directeur de cabinet du chef de l’État, Mary Teuw Niane, et la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye.



La rencontre, placée sous le thème « L’éducation par le livre pour une souveraineté éclairée », réunit des auteurs, éditeurs, libraires et acteurs du monde littéraire. Elle vise à promouvoir la lecture et soutenir le développement du livre au Sénégal.



Initiateur du forum, le président Faye a réaffirmé son engagement en faveur de la réhabilitation des bibliothèques et centres de lecture sur tout le territoire, ainsi que son ambition de relancer les Nouvelles éditions africaines du Sénégal (NEAS), un pilier historique de l’édition nationale.



Le programme comprend le mot de bienvenue du secrétaire d’État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr, suivi d’une leçon inaugurale animée par l’historien et paléographe Adama Aly Pam, chef archiviste à l’UNESCO.

