L'Actualité au Sénégal

Football : Une bagarre éclate sur le terrain, un joueur en profite pour marquer dans le but vide


Rédigé le Mercredi 3 Décembre 2025 à 17:11 | Lu 22 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un joueur de Gaziantep a profité de l’absence du gardien d’Eyüpspor pour marquer, lors d’une rencontre de première division en Turquie


Les supporters turcs ont assisté à une scène surréaliste samedi, lors du match opposant Gaziantep à Eyüpspor pour le compte de la 14e journée du championnat. L’un des joueurs de Gaziantep a en effet profité d’un début de bagarre pour marquer dans le but vide.

Le gardien d’Eyupspor avait délaissé ses cages pour tenter de séparer les protagonistes de l’altercation, comme on peut le voir dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux par beIN SPORTS. Problème : l’arbitre n’avait pas interrompu la rencontre.


L’arbitre valide le but
C’est le Ghanéen Emmanuel Boateng qui a tenté sa chance depuis l’entrée de la surface pendant qu’une partie de ses coéquipiers s’écharpait avec leurs adversaires. Les joueurs d’Eyüpspor ont eu beau crier à l’injustice, l’arbitre a immédiatement validé le but.

Cette boulette n’a cependant pas sanctionné le club visiteur, qui a tout même remporté la rencontre (1-2). A l’issue des matchs du week-end, Gaziantep pointe à la 7e place du classement de SüperLig tandis qu’Eyüpspor, 15e, évite la zone de relégation.


Lat Soukabé Fall

