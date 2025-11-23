Espagne : Une grue lâche sa cargaison qui s’écrase sur une route en contrebas au milieu des voitures

Cette scène impressionnante a été vue plus d’1,8 million de fois sur TikTok. Elle s’est déroulée ce jeudi sur le pont du Centenaire à Séville (Espagne), où un accident spectaculaire et potentiellement mortel s’est déroulé sous les yeux des automobilistes qui circulaient sur l’ouvrage, détaille le média local ABC de Sevilla. L’occupant d’une voiture était en train de filmer et sa vidéo a été abondamment relayée sur les réseaux sociaux.





Une artère très fréquentée

On y voit des toilettes de chantier en train d’être déplacées dans les airs par une grue lorsque l’engin lâche soudainement sa cargaison. Celle-ci fait une chute aussi rapide que vertigineuse avant de s’écraser sur la route. Elle n’a toutefois écrasé aucun des véhicules, pourtant nombreux. Le pont est en effet un de ceux de la ville sur laquelle le trafic est le plus dense, explique Le Parisien.



Si aucun blessé n’est à déplorer, c’est que la voie sur laquelle sont tombées les toilettes n’était pas ouverte à la circulation le jour de l’accident. Voilà pourquoi la chute n’a par ailleurs pas occasionné de dégâts matériels. Cité par Telecinco, l’auteur des images a raconté qu’en voyant la grue soulever son chargement, lui et les autres occupants de la voiture avaient plaisanté sur la possibilité d’un décrochement des toilettes, poussant le témoin à filmer avec son smartphone.