En sciant les barreaux de leur cellule et à l'aide de draps, deux détenus s'évadent de la prison de Dijon


Jeudi 27 Novembre 2025


•Deux détenus se sont évadés de la maison d’arrêt de Dijon, en sciant les barreaux de leur cellule et en utilisant des draps


Stupeur à la prison de Dijon. Deux détenus se sont évadés dans la nuit de mercredi à jeudi de l’établissement pénitentiaire, après avoir scié les barreaux de leur cellule et utilisé des draps. L’évasion a été constatée ce jeudi matin à 7 heures, lors des contrôles des effectifs au quartier sécuritaire de la maison d'arrêt, selon l'administration pénitentiaire. Les deux hommes se sont évadés après avoir « vraisemblablement scié des barreaux » et ils ont « pris la fuite à l'aide de draps », a précisé le procureur de Dijon dans un communiqué.

Vétusté de la prison de Dijon
Les fugitifs sont un jeune homme de 19 ans, détenu après avoir été mis en examen pour « des faits de tentative d'assassinat et association de malfaiteurs », et un homme de 32 ans écroué « pour des menaces et violences habituelles aggravées sur conjointe », selon le procureur Olivier Caracotch. Ils se trouvaient en détention provisoire « dans le cadre de procédures non suivies au tribunal de Dijon », est-il ajouté. Une enquête de flagrance a été ouverte pour « évasions en bande organisée » par le parquet et confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS, ex PJ).


Le syndicat FO Justice s’est ému ce jeudi de cette double évasion sur le réseau social X. Il indique que les « deux détenus placés à l’isolement » se sont évadés « à l’aide d’une lame de scie ».


