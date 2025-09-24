Fièvre de la vallée du Rift : 54 cas confirmés à Saint-Louis avec 8 décès





La direction régionale de la Santé de Saint-Louis rapporte, dans un communiqué, la confirmation de 54 cas positifs de fièvre de la vallée du Rift, dont 8 décès.



Parmi les cas détectés, 18 patients présentent des symptômes légers et sont suivis à domicile, tandis que 25 personnes sont guéries. Trois malades restent hospitalisés à Ndioum et Saint-Louis.



La maladie touche désormais quatre des cinq districts sanitaires de la région, précise la direction régionale. Le premier cas avait été enregistré le 21 septembre dernier à Saint-Louis, marquant le début de cette épidémie.

