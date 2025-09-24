Menu
Fièvre de la vallée du Rift : 54 cas confirmés à Saint-Louis avec 8 décès


Rédigé le Jeudi 2 Octobre 2025 à 11:57


La région de Saint-Louis déplore 54 cas de fièvre de la vallée du Rift et 8 décès. Quatre districts sanitaires sont désormais touchés.


La direction régionale de la Santé de Saint-Louis rapporte, dans un communiqué, la confirmation de 54 cas positifs de fièvre de la vallée du Rift, dont 8 décès.

Parmi les cas détectés, 18 patients présentent des symptômes légers et sont suivis à domicile, tandis que 25 personnes sont guéries. Trois malades restent hospitalisés à Ndioum et Saint-Louis.

La maladie touche désormais quatre des cinq districts sanitaires de la région, précise la direction régionale. Le premier cas avait été enregistré le 21 septembre dernier à Saint-Louis, marquant le début de cette épidémie.




