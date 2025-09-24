Menu
Fièvre de la Vallée du Rift : 18 décès et 140 cas confirmés au Sénégal depuis septembre


Le Sénégal compte 140 cas confirmés de fièvre de la Vallée du Rift, dont 18 décès, selon le ministère de la Santé. Un nouveau cas a été signalé à Fatick.


Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a annoncé que dix-huit personnes sont décédées de la fièvre de la Vallée du Rift depuis l’apparition de la maladie au Sénégal, le 21 septembre dernier. Le pays totalise désormais 140 cas confirmés.

Dans un communiqué publié vendredi, le ministère précise que la situation épidémiologique reste étroitement suivie par les autorités sanitaires.

Un nouveau cas a été récemment détecté dans la région de Fatick, après ceux enregistrés dans les régions de Saint-Louis, Louga et Matam, où la maladie s’était déjà propagée ces derniers jours.

Le gouvernement appelle à la vigilance et au respect des mesures de prévention, alors que les services sanitaires poursuivent leurs efforts pour endiguer la propagation du virus à travers le territoire.



