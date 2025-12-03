Farba Ngom de nouveau hospitalisé en urgence pour un problème neurologique

Menu
Vendredi 5 Décembre 2025


Farba Ngom a été transféré en urgence à l’hôpital militaire de Ouakam en raison d’un problème neurologique sérieux, relançant les alertes médicales déjà émises par les spécialistes et son avocat.


Farba Ngom, maire des Agnam, a été transféré jeudi après-midi à l’hôpital militaire de Ouakam après un nouvel épisode préoccupant. Ses proches, cités par L’Observateur, indiquent qu’il a été admis aux alentours de 16 heures et y a passé la soirée en raison d’un problème neurologique nécessitant une prise en charge immédiate.

Ce nouvel épisode s’inscrit dans une série de signaux médicaux déjà jugés sérieux. Trois professeurs en médecine, mandatés par le Pool judiciaire financier, avaient auparavant établi un diagnostic qui avait justifié son admission au pavillon spécial de l’hôpital principal de Dakar.

Depuis l’étranger, son avocat, Me Baboucar Cissé, a réagi à cette situation en réaffirmant l’importance des alertes médicales. Selon lui, la santé de son client nécessite des soins adaptés, difficiles à assurer dans un environnement carcéral. Il souligne également que le pavillon spécial, autrefois rattaché à l’hôpital Aristide Le Dantec, ne dispose plus des moyens adéquats depuis la fermeture de cet établissement. À ses yeux, les conditions actuelles y sont particulièrement préoccupantes pour Farba Ngom comme pour d’autres détenus qui y sont envoyés.




