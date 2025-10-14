Éliminatoires Mondial 2026 : Édouard Mendy forfait pour le match Sénégal–Mauritanie

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé, sur sa page Facebook, le forfait d’Édouard Mendy pour le match contre la Mauritanie, prévu ce mardi 14 octobre 2025, dans le cadre de la 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Selon la FSF, le gardien des Lions a été touché au thorax lors de la rencontre face au Soudan du Sud. Il restera toutefois avec le groupe pour poursuivre ses soins.



Pour cette rencontre, Mody Diaw devrait être titularisé dans les buts face à la Mauritanie, à 19h au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

