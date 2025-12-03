Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
L'Actualité au Sénégal

Drame familial à Mbacké : une jeune femme tente de se suicider après un refus de divorce


Rédigé le Jeudi 4 Décembre 2025 à 21:59 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un drame familial a secoué le quartier Diamaguéne de Mbacké dans la nuit du mercredi, vers 21 heures. Une jeune femme de 23 ans, N. Mangane, a tenté de mettre fin à ses jours en s’infligeant de profondes entailles à la gorge, après que son époux a une nouvelle fois refusé de lui accorder le divorce qu’elle réclamait depuis plusieurs mois.


Drame familial à Mbacké : une jeune femme tente de se suicider après un refus de divorce

Alerté en urgence, le commissariat urbain de Mbacké, dirigé par le commissaire Alioune Fall, a immédiatement dépêché une équipe sur les lieux. À leur arrivée, les policiers ont découvert la jeune dame étendue au sol, dans sa chambre, gravement blessée. Un couteau à pain gisait à côté d’elle. Du sang avait été projeté sur le sol et sur ses vêtements, décrivent des sources policières.

Un conflit conjugal qui vire au drame

D’après les premiers éléments recueillis, la jeune femme vivait une crise conjugale aiguë. Son mari, actuellement en déplacement au Cap‑Vert, refusait catégoriquement de consentir au divorce. Sa coépouse, présente au domicile au moment des faits, a expliqué aux enquêteurs que la situation était tendue depuis plusieurs semaines.

C’est d’ailleurs cette coépouse qui a donné l’alerte. Inquiète de ne plus voir N. Mangane depuis l’après‑midi, elle a appelé leur mari commun. Celui-ci lui a alors demandé de forcer la porte de la chambre. Avec l’aide de voisins, elle a découvert la scène macabre : la jeune femme baignant dans une mare de sang, toujours consciente malgré ses blessures.

Évacuée en urgence

Les sapeurs‑pompiers ont rapidement évacué la victime vers l’hôpital Matlaboul Fawzaïni de Touba. Bien que grièvement touchée, elle était consciente au moment de son transfert, laissant espérer une évolution positive de son état de santé.

La police a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cette tentative de suicide et de comprendre les facteurs ayant conduit à ce drame conjugal.



Lat Soukabé Fall

