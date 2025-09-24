Menu
Des parlementaires britanniques en visite officielle au Sénégal pour renforcer la coopération bilatérale


Rédigé le Lundi 6 Octobre 2025 à 17:22


Une délégation de parlementaires britanniques séjourne à Dakar du 7 au 10 octobre pour consolider les relations d’amitié et de coopération entre le Sénégal et le Royaume-Uni.


Une délégation de parlementaires britanniques séjourne à Dakar depuis dimanche, dans le cadre d’une visite officielle du 7 au 10 octobre, destinée à renforcer les liens historiques d’amitié et de coopération entre le Sénégal et le Royaume-Uni, selon une source officielle.

Cette mission illustre la vitalité de la diplomatie parlementaire et traduit la volonté commune des deux pays de consolider leurs relations, indique l’Assemblée nationale sur sa page Facebook.

Le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, recevra la délégation mercredi. Plusieurs activités conjointes sont prévues, dont la mise en place officielle du Groupe d’amitié parlementaire Sénégal–Royaume-Uni.

Cette nouvelle structure aura pour mission de renforcer le dialogue politique, de favoriser l’échange d’expériences législatives et de promouvoir des projets communs dans des domaines tels que la gouvernance démocratique, l’éducation, l’innovation et le développement durable.

Selon l’institution parlementaire, cette visite s’inscrit sous le signe de l’amitié, du dialogue et d’un partenariat parlementaire renouvelé entre les deux nations.




