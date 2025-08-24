Dakar : un cas de Mpox détecté chez un ressortissant étranger





Un cas de Mpox, communément appelée variole du singe, a été confirmé à Dakar vendredi, a annoncé le ministère de la Santé et de l’Action sociale dans un communiqué publié samedi.



Le patient est un ressortissant étranger arrivé au Sénégal le 19 août 2025. Présentant des symptômes évocateurs, il a été admis le 21 août au Service des maladies infectieuses de l’hôpital de Fann, où un prélèvement a été effectué. Le résultat, revenu positif le 22 août, a confirmé l’infection.



Selon le ministère, l’état clinique du patient est stable. Il est placé en isolement et bénéficie d’une prise en charge conforme aux protocoles en vigueur. Les autorités sanitaires affirment avoir déployé toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation de la maladie.



Le département de la Santé invite la population à garder son calme, à suivre les recommandations médicales et à consulter une structure de santé en cas d’apparition de symptômes.



L’Organisation mondiale de la santé (OMS) précise que le Mpox est un virus initialement présent chez certains animaux, notamment les rongeurs en Afrique. Il se transmet aujourd’hui à l’être humain et provoque une forme atténuée de la variole, avec des symptômes moins graves et une létalité plus faible.



En juillet 2022, l’OMS avait déclaré l’épidémie de Mpox urgence de santé publique de portée internationale, après sa propagation inhabituelle dans plus de 75 pays non endémiques.

