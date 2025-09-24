Dakar accueille la 14e session de l’AMCOW : l’eau au cœur des priorités africaines





La capitale sénégalaise a abrité ce lundi la 14e session ordinaire de l’Assemblée générale du Conseil des ministres africains chargés de l’eau (AMCOW). La cérémonie d’ouverture a été présidée par Cheikh Tidiane Dieye, ministre sénégalais de l’Hydraulique et de l’Assainissement, en présence de plusieurs responsables africains.



Le maire de Dakar, Abass Fall, a profité de l’occasion pour défendre une approche décentralisée de la gestion des ressources hydriques. Selon lui, « les collectivités territoriales se trouvent en première ligne face aux besoins quotidiens en eau et en assainissement ». Il a ainsi plaidé pour une gouvernance territoriale soutenue par des politiques nationales, afin de bâtir des sociétés plus justes, durables et résilientes.



L’édile dakarois a également mis en avant la nécessité d’une coopération renforcée entre États, tout en rappelant le rôle des grandes villes, à l’image de Dakar, dans la transformation de ce défi majeur en opportunité de solidarité et de développement durable.



Créé en 2002 par l’Union africaine, l’AMCOW se présente comme un cadre stratégique de concertation autour des politiques de l’eau sur le continent. La session de Dakar s’inscrit dans l’élaboration d’une vision africaine de l’eau à l’horizon 2063, en phase avec l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Elle constitue un moment clé pour définir des orientations capables d’assurer l’accès universel à l’eau et à l’assainissement dans les prochaines décennies.

