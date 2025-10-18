Cambriolage au Louvre : Des bijoux Napoléon d’une « valeur inestimable » dérobés, une couronne retrouvée par terre

EDITO : Le bijou retrouvé abîmé aux abords du musée est bien la couronne de l’épouse de Napoléon III, l’impératrice Eugénie, indique l’AFP confirmant une information de LCI. La couronne est typique des représentations de couronnes impériales. Elle est notamment composée de 1.354 diamants et de 56 émeraudes.



Stupeur ce dimanche matin à l’ouverture du musée du Louvre Paris. Un incroyable cambriolage, éclair, entre quatre à sept minutes, a eu lieu au musée le plus visité au monde comme l’a en premier relaté par un tweet sur X la ministre de la Culture Rachida Dati. Il n’y a pas de blessé à déplorer précisait cette dernière qui s’est rendue sur place, auprès des équipes du musée et de la police.





Selon un témoignage sur X, il était environ 9h30 lorsque des agents de sécurité ont accouru aux portes de l’entrée pour les fermer en toute urgence alors que les visiteurs, à l’intérieur, qui essayaient précipitamment de sortir, ont été bloqués, tapant aux portes.



Des bijoux volés

Selon des informations du journal Le Parisien, au moins deux malfaiteurs auraient emprunté un monte-charge qui mène directement dans une salle alors qu’un troisième homme restait posté à l’extérieur. Toujours selon nos confrères, ils auraient emporté neuf pièces de la collection de bijoux de Napoléon et de l’impératrice avant de repartir sur un (des) scooter puissant. Un scooter a depuis été retrouvé brûlé. Ce midi, Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, indiquait que les bijoux dérobés sont d’une « valeur inestimable », une « vraie valeur patrimoniale ».



Un bijou retrouvé par terre

En ce début d’après-midi, sur TF1, la ministre de la Culture Rachida Dati a indiqué qu'« aux abords du Louvre, il y a eu un bijou qui a été retrouvé qui est aussi en cours d’évaluation », ajoutant que « la criminalité organisée aujourd’hui s’attaque aux objets d’art » et que « les musées sont devenus des cibles ». L’objet retrouvé aux abords du musée est bien la couronne de l’épouse de Napoléon III, l’impératrice Eugénie indique l’AFP confirmant une information de LCI. La couronne est typique des représentations de couronnes impériales. Elle est notamment composée de 1.354 diamants et de 56 émeraudes.



Une enquête est ouverte pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, et a été confiée à la Brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne, avec le soutien de l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), a précisé le parquet à l’AFP. Il ajoute que « le préjudice est en cours d’évaluation ».



Contacté par l’AFP, l’entourage de la ministre Rachida Dati avait bien précisé dès ce matin « qu’un ou plusieurs malfaiteurs s’étaient introduits dans le musée » et que des bijoux, sans préciser lesquels, ont bien été volés. Les voleurs étaient munis de petites tronçonneuses, selon une source policière. Selon Laurent Nuñez, il s’agit de malfaiteurs « chevronnés » qui pourraient être « étrangers ».



Pour l’heure, tout accès au musée est impossible. Ce dernier est fermé pour la journée.