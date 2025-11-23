Budget 2026 : Forte progression des ressources allouées au Commerce et à l’Industrie





Pour l’année 2026, le ministère du Commerce et de l’Industrie bénéficiera d’une enveloppe largement revue à la hausse, selon les données présentées à l’Assemblée nationale. Les crédits prévus pour cet exercice atteignent 355 933 222 920 francs CFA en autorisations d’engagement et 150 134 635 433 francs CFA en crédits de paiement.



Cette évolution représente une augmentation globale de 305 774 693 468 francs CFA, soit une progression de 609,62 % par rapport au budget précédent. Ce renforcement budgétaire accompagne la mise en œuvre de cinq programmes stratégiques pilotés par le ministère, d’après le rapport de la commission des finances présenté par la députée Marie Hélène Ndoffène Diouf.



Le programme dédié au développement des pôles et filières industrielles concentre la plus grande part, avec 109 019 819 918 francs CFA. Il est suivi par celui axé sur l’accessibilité des produits et services, la modernisation du commerce et la lutte contre la vie chère, qui reçoit 33 143 048 087 francs CFA.



Les trois autres programmes se répartissent les crédits restants :



la défense commerciale et le renforcement de la présence du Sénégal sur les marchés extérieurs (2 233 608 160 francs CFA),

l’appui et le financement dédiés aux PME/PMI (3 290 355 607 francs CFA),

ainsi que les actions de pilotage et de coordination du ministère (2 447 803 661 francs CFA).

Avec ces montants, le département dirigé par Serigne Guèye Diop disposera en 2026 d’un budget triplé par rapport à celui de 2025, fixé à 50 158 529 452 francs CFA.

