Bignona: double tragédie après le décès d’un enseignant et de son frère

Une double tragédie a frappé le village de Suelle, dans le département de Bignona, suscitant une vive émotion au sein de la population.



Un enseignant en service à Médina Sabakh, dans la région de Kaolack, est décédé lundi à la suite d’un malaise soudain.



Informé de cette disparition alors qu’il travaillait dans les rizières, son grand frère s’est précipité vers la maison familiale. Malheureusement, il a été pris de malaise à son tour et a rendu l’âme quelques instants plus tard, selon une source locale.



Ce drame a plongé la famille éplorée et l’ensemble du village de Suelle dans une profonde tristesse. Les habitants, encore sous le choc, peinent à réaliser la perte de ces deux frères disparus presque simultanément.



dakaractu

