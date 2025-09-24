Menu
Bignona: double tragédie après le décès d’un enseignant et de son frère


Le village de Suelle, dans le département de Bignona, est plongé dans le deuil après la mort successive d’un enseignant et de son frère, tous deux victimes de malaises à quelques heures d’intervalle.


Une double tragédie a frappé le village de Suelle, dans le département de Bignona, suscitant une vive émotion au sein de la population.

Un enseignant en service à Médina Sabakh, dans la région de Kaolack, est décédé lundi à la suite d’un malaise soudain.

Informé de cette disparition alors qu’il travaillait dans les rizières, son grand frère s’est précipité vers la maison familiale. Malheureusement, il a été pris de malaise à son tour et a rendu l’âme quelques instants plus tard, selon une source locale.

Ce drame a plongé la famille éplorée et l’ensemble du village de Suelle dans une profonde tristesse. Les habitants, encore sous le choc, peinent à réaliser la perte de ces deux frères disparus presque simultanément.

