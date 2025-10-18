Bassirou Diomaye Faye au Rwanda : cinq accords signés pour renforcer la coopération sénégalo-rwandaise





Le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a effectué une visite d’État au Rwanda, où il a été reçu avec les honneurs au Palais présidentiel de Kigali par son homologue Paul Kagame.



La cérémonie d’accueil, marquée par les honneurs militaires, a été suivie d’un tête-à-tête entre les deux chefs d’État. Par la suite, une séance de travail élargie aux délégations sénégalaise et rwandaise s’est déroulée dans un climat empreint de fraternité et d’entente mutuelle.



Les échanges ont porté sur le renforcement des relations bilatérales et la diversification des partenariats entre Dakar et Kigali. À l’issue des discussions, cinq accords de coopération ont été conclus :



Exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service et ordinaires ;

Coopération en matière de planification et de suivi des programmes de développement ;

Partenariat dans le secteur agricole ;

Collaboration dans le domaine de la santé ;

Accord sur les services correctionnels et les questions pénitentiaires.

Ces engagements marquent une nouvelle étape dans les relations entre le Sénégal et le Rwanda, fondées sur la solidarité africaine et la volonté commune de promouvoir un développement partagé.



