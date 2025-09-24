Menu
Bassirou Diomaye Faye appelle à une réforme urgente de la protection sociale au Sénégal


Le président Bassirou Diomaye Faye a ordonné la relance des bourses de solidarité nationale et la réforme du système d’assistance sociale au Sénégal.


Lors du Conseil des ministres tenu ce jeudi, le président Bassirou Diomaye Faye a souligné l’urgence de réformer les mécanismes de protection sociale au Sénégal. Il a demandé au gouvernement de relancer les bourses de solidarité nationale ainsi que les allocations d’assistance sociale destinées aux personnes sinistrées et vulnérables.

Le chef de l’État a insisté sur la nécessité de restructurer les instruments de solidarité nationale afin qu’ils répondent plus efficacement aux besoins des citoyens les plus fragiles.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le président a donné instruction au Premier ministre et aux ministres de la Famille, de l’Action sociale, des Solidarités et des Finances de mettre en œuvre ces réformes dans les plus brefs délais.

Cette initiative s’inscrit dans une nouvelle approche de la solidarité nationale, reposant sur les principes d’inclusion, d’équité et de transparence, selon le gouvernement.



