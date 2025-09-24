Banlieue de Dakar : mission conjointe des ministres de l’Environnement et de l’Hydraulique pour sauver les bassins naturels





Les ministres de l’Environnement et de la Transition écologique, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, et de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, ont conduit ce samedi une mission conjointe sur plusieurs bassins naturels de la banlieue de Dakar. Cette visite visait à évaluer l’état de dégradation des sites et à mettre en œuvre des actions urgentes pour leur protection contre l’occupation irrégulière et la pollution.



Trois zones stratégiques ont été concernées : le lac Thiourour à Wakhinane Nimzat, le lac Warouwaye à Yeumbeul Nord et le marigot de Mbao. Face à une situation jugée alarmante, les deux ministres ont constaté l’ampleur du remblayage et de la disparition progressive de ces milieux naturels.



Selon Dr Cheikh Tidiane Dièye, les effets du changement climatique sont aggravés par les activités humaines : « Au lac Thiourour, entre 2005 et 2025, nous avons perdu 5 hectares à cause des occupations irrégulières », a-t-il regretté. Il a annoncé une démarche baptisée “Jubbanti”, qui signifie “redresser” en wolof, pour freiner cette dégradation.



De son côté, Dr Abdourahmane Diouf a insisté sur la mobilisation collective : « Il faut la participation de tous pour garantir un cadre de vie sain à la population », a-t-il déclaré.



La mission s’est achevée par une réunion de travail au ministère de l’Environnement. Parmi les premières mesures décidées figurent : la cartographie des zones humides agressées, la rédaction d’un mémorandum pour le comité interministériel, l’enlèvement des remblais, la sécurisation des emprises et la suspension immédiate des chantiers illégaux.



Cette initiative illustre la volonté politique de renforcer la coopération entre institutions pour une gouvernance environnementale durable, en phase avec la Vision Sénégal 2050, impulsée par le Président Bassirou Diomaye Faye et coordonnée par le Premier ministre Ousmane Sonko.

