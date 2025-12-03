"Aucun respect pour la vie humaine en Afrique": L’Europe exporte des pesticides interdits sur son propre territoire vers le continent, dénonce un avocat de la Haute Cour du Kenya



À l’occasion de la Journée internationale sans pesticides, Gilbert C. Njoroge a condamné auprès de Sputnik Afrique ces entreprises occidentales : "Certains de ces produits chimiques sont des cancérogènes avérés. […] Ils sont extrêmement toxiques, interdits dans leurs pays d’origine, et pourtant les mêmes entreprises sont autorisées par les juridictions occidentales où elles sont implantées à exporter ces pesticides et herbicides nocifs vers l’Afrique. Nous constatons donc qu’il n’y a aucun respect pour la vie humaine en Afrique", a déclaré M. Njoroge.





Ce comportement des entreprises occidentales s'ajoute à la forte incidence de maladies graves chez les agriculteurs exposés à ces produits chimiques, poursuit-il. De plus, l’avocat a encouragé son cabinet à poursuivre en justice les multinationales pour obtenir l'interdiction de l'utilisation de pesticides et d'herbicides nocifs et extrêmement dangereux sur le marché kényan.



Interrogé sur la manière dont l'Afrique peut remédier à ce problème, Njoroge a proposé plusieurs mesures clés: Interdire les pesticides dangereux, notamment ceux déjà prohibés dans leurs pays d'origine européens



Développer des alternatives locales plus sûres, y compris des biopesticides Sensibiliser les agriculteurs à leurs droits et aux risques sanitaires liés aux pesticides extrêmement dangereux.

Sputnik

