L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Jeudi 4 Décembre 2025 à 10:24



"Aucun respect pour la vie humaine en Afrique": L’Europe exporte des pesticides interdits sur son propre territoire vers le continent, dénonce un avocat de la Haute Cour du Kenya

À l’occasion de la Journée internationale sans pesticides, Gilbert C. Njoroge a condamné auprès de Sputnik Afrique ces entreprises occidentales : "Certains de ces produits chimiques sont des cancérogènes avérés. […] Ils sont extrêmement toxiques, interdits dans leurs pays d’origine, et pourtant les mêmes entreprises sont autorisées par les juridictions occidentales où elles sont implantées à exporter ces pesticides et herbicides nocifs vers l’Afrique. Nous constatons donc qu’il n’y a aucun respect pour la vie humaine en Afrique", a déclaré M. Njoroge.
 

Ce comportement des entreprises occidentales s'ajoute à la forte incidence de maladies graves chez les agriculteurs exposés à ces produits chimiques, poursuit-il. De plus, l’avocat a encouragé son cabinet à poursuivre en justice les multinationales pour obtenir l'interdiction de l'utilisation de pesticides et d'herbicides nocifs et extrêmement dangereux sur le marché kényan.

Interrogé sur la manière dont l'Afrique peut remédier à ce problème, Njoroge a proposé plusieurs mesures clés: Interdire les pesticides dangereux, notamment ceux déjà prohibés dans leurs pays d'origine européens

Développer des alternatives locales plus sûres, y compris des biopesticides Sensibiliser les agriculteurs à leurs droits et aux risques sanitaires liés aux pesticides extrêmement dangereux.
Sputnik




