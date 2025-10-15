Auchan Sénégal applique désormais une taxe de 1 % sur les paiements en espèces

Auchan Sénégal a récemment annoncé une nouvelle mesure susceptible de susciter des réactions parmi les consommateurs. Dans une note adressée à sa clientèle et affichée dans ses différents points de vente ainsi que sur ses plateformes officielles, l'enseigne informe qu’un droit de timbre de 1 % sera dorénavant appliqué à toutes les transactions en espèces, quel que soit le montant de l’achat.



Selon l’entreprise, cette mesure découle de la mise en application de la loi n°2025-18 du 27 septembre 2025, introduisant de nouvelles dispositions fiscales à l’échelle nationale. Auchan précise que cette taxe n’est pas une contribution interne, mais un impôt légal collecté pour le compte de l’État, destiné à être entièrement reversé au Trésor public.



Concrètement, tout paiement en liquide effectué dans les magasins de la chaîne entraînera une retenue équivalente à 1 % du montant total de l'achat, au titre de ce droit de timbre.

