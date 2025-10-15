Menu
Auchan Sénégal applique désormais une taxe de 1 % sur les paiements en espèces


Auchan Sénégal applique un droit de timbre de 1 % sur tous les paiements en espèces, conformément à la loi 2025-18. Une mesure fiscale qui suscite déjà des réactions.


Auchan Sénégal a récemment annoncé une nouvelle mesure susceptible de susciter des réactions parmi les consommateurs. Dans une note adressée à sa clientèle et affichée dans ses différents points de vente ainsi que sur ses plateformes officielles, l'enseigne informe qu’un droit de timbre de 1 % sera dorénavant appliqué à toutes les transactions en espèces, quel que soit le montant de l’achat.

Selon l’entreprise, cette mesure découle de la mise en application de la loi n°2025-18 du 27 septembre 2025, introduisant de nouvelles dispositions fiscales à l’échelle nationale. Auchan précise que cette taxe n’est pas une contribution interne, mais un impôt légal collecté pour le compte de l’État, destiné à être entièrement reversé au Trésor public.

Concrètement, tout paiement en liquide effectué dans les magasins de la chaîne entraînera une retenue équivalente à 1 % du montant total de l'achat, au titre de ce droit de timbre.


Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias

L’aile jeunesse thiessoise s’organise autour de Badou Faye pour renforcer l’ancrage territorial du mouvement citoyen de Barthélémy Dias, en présence du frère de l'ancien maire de Dakar. Le mouvement...

Rond-point de Diakhao à Thiès : désordre et insécurité menacent élèves et riverains

Le rond-point du passage à niveau de Diakhao, axe stratégique menant à la gouvernance, à la préfecture et au Comzone7, est devenu le théâtre quotidien de désordre, embouteillages et pagaille, au...

Scandale au Centre hospitalier de Saint-Louis : l’OFNAC dévoile un vaste réseau de détournements

L’OFNAC dévoile un vaste scandale financier au Centre hospitalier de Saint-Louis, impliquant l’ex-directeur, son comptable et un prestataire. Le dossier est entre les mains du parquet. L’Office...

Lancement d'une vaste opération de libération de la voie publique à Saint-Louis

La commune de Saint-Louis lance une vaste opération de désengorgement sur la RN2 et la digue de Ndioloffène, pour libérer l’espace public et améliorer la circulation. Ce jeudi, une importante...
