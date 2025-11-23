Altercation à Thiès : G. Mbaye et E. Fall jugés après une dispute pour un client

Selon les premiers éléments, tout serait parti d’un différend sur la prise en charge d’un passager. Les mots auraient rapidement laissé place aux coups, obligeant leurs pairs à intervenir pour séparer les deux hommes, en plein cœur de leur lieu de travail.



Plainte contre plainte

Loin de vouloir apaiser les tensions après coup, chacun des deux chauffeurs a décidé de porter plainte. Ils se sont mutuellement accusés de violences volontaires et de voies de fait, entraînant leur interpellation puis leur défèrement devant le tribunal d’instance de Thiès.



Inculpés pour violences réciproques, ils ont tous deux reconnu les faits lors de leur audience. G. Mbaye comme E. Fall ont manifesté des regrets et plaidé pour la clémence du tribunal, évoquant un moment d’égarement et la pression quotidienne que connaît leur profession.



Le procureur réclame l’application de la loi

Le représentant du ministère public a, de son côté, estimé que les éléments du dossier ne laissaient aucun doute sur leur responsabilité. Il a ainsi requis une application stricte de la loi, considérant qu’aucune circonstance ne justifiait de tels comportements dans un cadre professionnel.



Le tribunal a pris l’affaire en délibéré. Le verdict est attendu le 8 décembre 2025, une décision qui pourrait servir de rappel à l’ordre dans un secteur régulièrement confronté à des tensions liées à la concurrence et à la précarité.

