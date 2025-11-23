Affaire judiciaire à Mbacké : un photographe mis en cause par un élève coranique

Selon les informations recueillies par les enquêteurs, le garçon affirme s’être rendu au domicile du mis en cause pour solliciter une aide alimentaire. Il soutient alors avoir été entraîné dans une situation portant atteinte à son intégrité.



Le père du mineur, alerté par son enfant, a immédiatement saisi les autorités compétentes.

Une procédure a été ouverte et des éléments matériels ont été saisis à titre de pièces à conviction. L’exploitation du téléphone du suspect aurait également mis en évidence des échanges jugés sensibles.



Le mis en cause, entendu par les enquêteurs, conteste les accusations mais reconnaît avoir reçu le jeune garçon afin de lui remettre une pièce de 100 FCFA et des vêtements.



À la suite de son audition, il a été conduit en détention provisoire dans l’attente de la suite de la procédure. Le mineur, quant à lui, a bénéficié d’une prise en charge médicale conformément aux pratiques en vigueur.



L’affaire suit actuellement son cours au niveau du Commissariat urbain de Mbacké. Les autorités rappellent que l’enquête se poursuit et que la présomption d’innocence demeure jusqu’au jugement définitif.

