Actes contre nature à Diourbel : maître coranique et marabout parmi les interpellés


Rédigé le Dimanche 30 Novembre 2025 à 22:46 | Lu 31 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La brigade territoriale de la compagnie de gendarmerie de Diourbel a procédé à l’arrestation de 15 personnes présumées homosexuelles dans le cadre d’une enquête pour actes contre nature, selon Seneweb. Parmi elles figurent un maître coranique, un marabout et une personne séropositive. Tous étaient membres d’un groupe WhatsApp et ont été placés en garde à vue.


L’affaire a débuté lorsqu’un marabout de 63 ans, I. Djitté, a déposé plainte pour le vol de ses deux téléphones iPhone. L’enquête, appuyée par une réquisition auprès d’un opérateur téléphonique, a permis d’identifier trois receleurs, qui ont conduit les gendarmes jusqu’au voleur, F. Guèye, âgé de 20 ans.

Ce dernier a reconnu le vol et expliqué avoir eu des rapports sexuels avec le marabout, lequel aurait refusé de le rémunérer, prétextant un manque d’argent. Cette situation aurait motivé le vol, et le marabout, initialement plaignant, est ainsi devenu mis en cause.

 

F. Guèye a également livré l’identité des autres membres de son réseau. Entre jeudi et vendredi, 13 autres personnes ont été interpellées à Diourbel, portant à 15 le nombre total de suspects arrêtés, dont le maître coranique M. Niang. Tous auraient reconnu les faits qui leur étaient reprochés.

 

Les personnes considérées comme passives lors des relations sexuelles ont été soumises à des examens médicaux, qui ont révélé des lésions anales. Parmi les suspects, l’un est porteur du VIH et suivait un traitement médical. Les enquêteurs ont également saisi une importante quantité de préservatifs et de lubrifiants.

 

Par ailleurs, trois individus ont été placés en garde à vue pour recel de téléphones et pourraient être déférés dès lundi.



Lat Soukabé Fall

