Accident mortel à Barkédji : cinq morts et quinze blessés sur l’axe Linguère-Matam





Un accident de la circulation s’est produit mercredi matin à Loumbelana, village de la commune de Barkédji, sur l’axe Linguère-Matam, faisant cinq morts et quinze blessés, selon une source sécuritaire.



Le drame est survenu lorsqu’un véhicule de transport communément appelé « Cheikhou Chérifou », parti de Kaolack et en direction de Matam, est entré en collision avec un camion stationné, a indiqué l’adjudant-chef Papa Élimane Ndour, commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers de Linguère.



Parmi les blessés, huit sont dans un état grave et sept présentent des blessures légères. Tous ont été évacués à l’hôpital Magatte Lô de Linguère, mais deux d’entre eux, plus grièvement touchés, ont été transférés d’urgence vers Matam, a précisé le commandant Ndour.



Les corps des cinq victimes ont été déposés à la morgue de l’hôpital de Linguère. Pour mener les opérations de secours, les sapeurs-pompiers ont mobilisé six ambulances et quatre véhicules d’intervention.



aps

