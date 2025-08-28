Menu
Accident mortel à Barkédji : cinq morts et quinze blessés sur l’axe Linguère-Matam


Rédigé le Mercredi 3 Septembre 2025 à 10:27


Un grave accident survenu à Loumbelana, commune de Barkédji, a fait cinq morts et quinze blessés, dont plusieurs évacués vers l’hôpital de Linguère et Matam.


Un accident de la circulation s’est produit mercredi matin à Loumbelana, village de la commune de Barkédji, sur l’axe Linguère-Matam, faisant cinq morts et quinze blessés, selon une source sécuritaire.

Le drame est survenu lorsqu’un véhicule de transport communément appelé « Cheikhou Chérifou », parti de Kaolack et en direction de Matam, est entré en collision avec un camion stationné, a indiqué l’adjudant-chef Papa Élimane Ndour, commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers de Linguère.

Parmi les blessés, huit sont dans un état grave et sept présentent des blessures légères. Tous ont été évacués à l’hôpital Magatte Lô de Linguère, mais deux d’entre eux, plus grièvement touchés, ont été transférés d’urgence vers Matam, a précisé le commandant Ndour.

Les corps des cinq victimes ont été déposés à la morgue de l’hôpital de Linguère. Pour mener les opérations de secours, les sapeurs-pompiers ont mobilisé six ambulances et quatre véhicules d’intervention.

aps




