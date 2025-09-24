📢 Keur Massar Sud : le maire critique la gestion de l’opération de désencombrement





À la suite de l’opération de désencombrement menée ce dimanche sous le pont de Keur Massar, le maire de la commune de Keur Massar Sud a exprimé ses vives réserves. Présent sur les lieux, il a regretté l’attitude de certains acteurs locaux : selon lui, l’annonce de la venue du ministre de l’Intérieur a poussé plusieurs responsables à se précipiter sur le terrain « pour faire semblant », alors que sa mairie avait déjà entamé ce travail depuis longtemps. Il accuse même ces mêmes acteurs d’avoir contribué par le passé à l’anarchie observée dans la zone.



Le maire insiste sur le fait que le déguerpissement n’est pas un problème en soi, mais qu’il nécessite un véritable suivi pour être efficace. Concernant les marchands ambulants affectés, il défend la mise en place d’un plan de recasement. « Nous avons déjà une solution en ce sens », affirme-t-il, tout en déplorant que sa commune n’ait pas été consultée. Il rappelle enfin que cette opération de déguerpissement était initialement prévue pour le 1er octobre prochain.

