⚽ Coupe du monde 2026 : la FSF et la SOGIP coordonnent l'organisation du match Sénégal–Mauritanie


Rédigé le Dimanche 12 Octobre 2025 à 09:33


La Fédération sénégalaise de football et la SOGIP ont tenu une réunion pour préparer le match Sénégal–Mauritanie du 15 octobre à Diamniadio, comptant pour la dernière journée des éliminatoires du Mondial 2026.


⚽ Coupe du monde 2026 : la FSF et la SOGIP coordonnent l'organisation du match Sénégal–Mauritanie

 

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé avoir tenu une réunion de coordination avec la Société de Gestion des Infrastructures publiques (SOGIP), ce samedi, pour examiner les modalités d’organisation du match opposant le Sénégal à la Mauritanie, prévu mardi prochain à Diamniadio.

Cette rencontre, inscrite dans le cadre de la 10ᵉ et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, avait pour objectif d’assurer une bonne préparation logistique et sécuritaire de l’événement.

Un communiqué conjoint publié sur la page Facebook de la FSF détaille les échanges entre les deux parties, portant notamment sur la gestion du stade, l’accueil des supporters, et les dispositifs techniques et organisationnels.




