Daouda Ba interpelle le Maire Djité sur la gestion des travaux à Mbour



Monsieur le Maire,



En tant qu’ingénieur en Génie civil et acteur politique soucieux du bien-être de nos concitoyens, je souhaite attirer votre attention sur la gestion des travaux en cours dans la zone du Boulevard Barthélémy à Mbour.



Un projet d’une telle envergure devrait impérativement reposer sur une étude de faisabilité sérieuse, intégrant notamment l’assainissement. Or, nous constatons aujourd’hui que des maisons jusque-là épargnées par les inondations se retrouvent exposées, ce qui révèle de graves insuffisances dans la planification hydraulique et la maîtrise des pentes.



Nous observons également un ralentissement inquiétant, voire un arrêt des travaux, sans qu’aucune information claire ne soit donnée à la population. Ce silence alimente un sentiment d’abandon et d’incertitude alors que la redevabilité exige transparence et communication régulière.



Enfin, il est légitime de s’interroger sur l’utilité réelle de ces aménagements. Les habitants, et particulièrement la jeunesse, attendent que ce projet améliore réellement leurs conditions de vie. Cette zone a toujours représenté un espace vital pour le sport et les activités des jeunes, et il serait regrettable que ces travaux, au lieu de valoriser ce potentiel, privent la communauté d’un acquis précieux.



Monsieur le Maire, la gouvernance locale exige rigueur technique, vision et transparence. Les citoyens ont droit à des infrastructures utiles, durables et pensées pour répondre à leurs besoins. Je vous interpelle donc avec la fermeté d’un technicien et la responsabilité d’un acteur politique convaincu que l’intérêt général doit primer sur toute autre considération.



Daouda BA (DIB)

Ingénieur en Génie civil

Chargé de la Vie Politique – RV Thiès