Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Daouda Ba interpelle le Maire Djité sur la gestion des travaux à Mbour


Rédigé le Mardi 23 Septembre 2025 à 20:12 | Lu 40 fois Rédigé par


Thiès – L’ingénieur en Génie civil et acteur politique, Daouda Ba (DIB), a interpellé publiquement le Maire de la Zone Ouest de Thiès, Monsieur Djité, au sujet de la conduite des travaux en cours dans la zone du Boulevard Barthélémy à Mbour.

Dans un message adressé au premier magistrat, M. Ba exprime son inquiétude quant aux insuffisances constatées dans la planification et l’exécution du chantier.


Daouda Ba
Daouda Ba

Monsieur le Maire,

En tant qu’ingénieur en Génie civil et acteur politique soucieux du bien-être de nos concitoyens, je souhaite attirer votre attention sur la gestion des travaux en cours dans la zone du Boulevard Barthélémy à Mbour.

Un projet d’une telle envergure devrait impérativement reposer sur une étude de faisabilité sérieuse, intégrant notamment l’assainissement. Or, nous constatons aujourd’hui que des maisons jusque-là épargnées par les inondations se retrouvent exposées, ce qui révèle de graves insuffisances dans la planification hydraulique et la maîtrise des pentes.

Nous observons également un ralentissement inquiétant, voire un arrêt des travaux, sans qu’aucune information claire ne soit donnée à la population. Ce silence alimente un sentiment d’abandon et d’incertitude alors que la redevabilité exige transparence et communication régulière.

Enfin, il est légitime de s’interroger sur l’utilité réelle de ces aménagements. Les habitants, et particulièrement la jeunesse, attendent que ce projet améliore réellement leurs conditions de vie. Cette zone a toujours représenté un espace vital pour le sport et les activités des jeunes, et il serait regrettable que ces travaux, au lieu de valoriser ce potentiel, privent la communauté d’un acquis précieux.

Monsieur le Maire, la gouvernance locale exige rigueur technique, vision et transparence. Les citoyens ont droit à des infrastructures utiles, durables et pensées pour répondre à leurs besoins. Je vous interpelle donc avec la fermeté d’un technicien et la responsabilité d’un acteur politique convaincu que l’intérêt général doit primer sur toute autre considération.

Daouda BA (DIB)
Ingénieur en Génie civil
Chargé de la Vie Politique – RV Thiès


Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags