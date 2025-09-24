Le Sénégal pourrait affronter le Cap-Vert en amical en novembre en France

Le Sénégal poursuit la mise en place de son programme de préparation à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Après avoir confirmé une rencontre amicale contre le Brésil le 15 novembre prochain en Angleterre, les Lions de la Teranga cherchent un second adversaire pour compléter leur calendrier.



Selon des informations rapportées par Afrik-Foot, le Sénégal pourrait affronter le Cap-Vert le 18 novembre en France. Les deux sélections envisagent ce duel qui constituerait un bon test à deux mois de la CAN. Les Requins Bleus, absents de la prochaine édition du tournoi continental, restent cependant en bonne position pour se qualifier à la Coupe du monde 2026, notamment après leur large victoire 5-0 contre le Soudan du Sud.



Pour mémoire, les Lions avaient décliné une proposition de match contre l’Argentine, initialement prévu en Inde au mois de novembre. L’équipe championne du monde cherchait à organiser une série de rencontres en Asie, et l’Égypte faisait également partie des nations sollicitées.



Si la rencontre contre le Cap-Vert se confirme, elle marquera la 20ᵉ confrontation entre les deux pays. La dernière opposition remonte à la CAN 2022 au Cameroun, lors des huitièmes de finale remportés 2-0 par le Sénégal grâce à des buts de Sadio Mané et Bamba Dieng.

