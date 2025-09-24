Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Le Sénégal pourrait affronter le Cap-Vert en amical en novembre en France


Rédigé le Samedi 11 Octobre 2025 à 17:35 | Lu 31 fois Rédigé par


En préparation pour la CAN 2025, le Sénégal envisage un match amical contre le Cap-Vert le 18 novembre en France, après avoir décliné une proposition de l’Argentine.


Le Sénégal pourrait affronter le Cap-Vert en amical en novembre en France

 

Le Sénégal poursuit la mise en place de son programme de préparation à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Après avoir confirmé une rencontre amicale contre le Brésil le 15 novembre prochain en Angleterre, les Lions de la Teranga cherchent un second adversaire pour compléter leur calendrier.

Selon des informations rapportées par Afrik-Foot, le Sénégal pourrait affronter le Cap-Vert le 18 novembre en France. Les deux sélections envisagent ce duel qui constituerait un bon test à deux mois de la CAN. Les Requins Bleus, absents de la prochaine édition du tournoi continental, restent cependant en bonne position pour se qualifier à la Coupe du monde 2026, notamment après leur large victoire 5-0 contre le Soudan du Sud.

Pour mémoire, les Lions avaient décliné une proposition de match contre l’Argentine, initialement prévu en Inde au mois de novembre. L’équipe championne du monde cherchait à organiser une série de rencontres en Asie, et l’Égypte faisait également partie des nations sollicitées.

Si la rencontre contre le Cap-Vert se confirme, elle marquera la 20ᵉ confrontation entre les deux pays. La dernière opposition remonte à la CAN 2022 au Cameroun, lors des huitièmes de finale remportés 2-0 par le Sénégal grâce à des buts de Sadio Mané et Bamba Dieng.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags