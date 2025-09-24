Rond-point de Diakhao à Thiès : désordre et insécurité menacent élèves et riverains

Ayni Aw, membre de la société civile et résidente de la zone, déplore le désintérêt des autorités :

« Les ambulants et vendeurs de légumes, initialement délogés le long de la voie ferrée, ont recommencé à s’installer devant le Musée régional et s’étendent progressivement jusqu’en face de l’hôpital 10ème (District sanitaire de Thiès). »



Cette situation est d’autant plus préoccupante que la voie est empruntée quotidiennement par les élèves des Collèges Saint Gabriel et Sainte Ursule, qui rencontrent de grandes difficultés pour circuler. Selon Mme Aw :

« Ce marché spontané engendre des problèmes de mobilité, de sécurité et d’environnement. Et le pire, c’est qu’aucune autorité n’agit pour résoudre ce problème. »



Les riverains du quartier 10ème (ex-Riaom) subissent également les effets négatifs du débordement du marché Sham : insécurité, pollution sonore et problèmes d’hygiène perturbent leur quotidien et les empêchent de dormir paisiblement. Malgré de multiples alertes adressées aux autorités, la mairie de Thiès-Ouest reste silencieuse, laissant la population dans l’expectative.



Les habitants espèrent que le nouveau Ministre de l’Intérieur prendra les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre et assurer la sécurité dans ce secteur.

