COMMUNIQUÉ DE L’UNPES SUR LA SITUATION DU RESTAURANT KAWSARA DE THIÈS





L’Union Nationale des Patrons d’Entreprises du Sénégal (UNPES), sous la présidence de Monsieur Magueye Badiane, exprime sa vive préoccupation face à la situation du restaurant Kawsawara, situé en face du lycée Malick Sy à Thiès, menacé d’expropriation par la municipalité dirigée par le maire Babacar Diop.



Au-delà de l’établissement, ce sont près d’une quarantaine d’employés et leurs familles qui risquent de se retrouver brutalement dans une situation de chômage et de précarité. Dans un contexte économique national encore fragile et en pleine reconstruction, de telles décisions vont à l’encontre des efforts collectifs pour préserver l’emploi et soutenir le secteur privé.



L’UNPES appelle les autorités municipales à la concertation et à la responsabilité, et demande le sursis immédiat de cette mesure, afin de trouver une solution qui tienne compte à la fois des impératifs d’aménagement urbain et de la sauvegarde des emplois. Nous restons convaincus qu’aucun développement durable ne peut se faire au détriment des travailleurs et des entreprises qui participent à la vitalité économique de notre pays.



Thiès, le 16 Septembre 2025.



Magueye Badiane

