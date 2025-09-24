Éliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal écrase le Soudan (5-0) et se rapproche de la qualification





L’équipe nationale du Sénégal a fait un grand pas vers la Coupe du monde 2026 en s’imposant largement 5-0 face au Soudan, vendredi, lors de l’avant-dernière journée des éliminatoires africaines.



Sous une forte chaleur et sur la pelouse synthétique du stade de Juba, les Lions ont eu du mal à trouver leur rythme en début de match face à un adversaire solide physiquement. Il a fallu attendre la 29e minute pour débloquer la situation : Ismaïla Sarr ouvre le score sur un centre d’Iliman Ndiaye.



À la mi-temps, le Sénégal mène 1-0. Mais dès le retour des vestiaires, Sadio Mané double la mise (46e) après une nouvelle passe décisive d’Iliman Ndiaye, mettant fin à une année sans but en sélection.



Les Lions déroulent ensuite : Ismaïla Sarr signe un doublé (53e), puis Nicolas Jackson transforme un penalty obtenu par Mané (59e). Entré en jeu, Chérif Ndiaye clôt la marque à la 75e minute après une belle action collective initiée par Cheikh Tidiane Sabaly. Ce but est le premier en équipe nationale pour l’attaquant.



Grâce à ce succès éclatant, le Sénégal de Pape Thiaw conserve la tête du groupe B avec 21 points. Les Lions n’auront besoin que d’un match nul mardi face à la Mauritanie, au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, pour décrocher une quatrième qualification au Mondial, la troisième consécutive.



Dans le même groupe, la RDC s’est imposée face au Togo (1-0) et reste deuxième, tandis que le Soudan a été tenu en échec par la Mauritanie (0-0).

