Thiès : Le Maire Dr Babacar Diop Engage la Réhabilitation de Plus de 13 km de Routes Secondaires

Thiès : Le Maire Dr Babacar Diop Lance la Réhabilitation de 13 km de Routes Secondaires

Lancement officiel sur l’Avenue Aynina Fall Ce mercredi matin, le Maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a procédé au lancement officiel des travaux de réhabilitation des routes secondaires, en démarrant les opérations sur l'avenue Aynina Fall, à proximité de la mosquée. La presse, les services techniques et plusieurs responsables municipaux ont assisté à cette cérémonie, marquant un tournant décisif dans la réponse aux doléances des Thiessois.

Un état des lieux alarmant « Depuis quelque temps, la principale doléance des Thiessois reste l’état des routes », a affirmé le maire. Il a révélé qu’avec ses équipes, ils ont sillonné la ville pour dresser un état des lieux précis. Le constat est sans appel : de nombreuses voies sont dégradées, certaines impraticables. Les zones les plus affectées incluent : 📍 Aynina Fall

📍 Bountou Dépôt

📍 Axe menant au commissariat central

📍 Route Jules Sagna

📍 Quartiers de Cité Senghor à Thiès-Est

📍 Route de Ousmane Ngom dans le marché Mousanté

📍 Avenue vers l’hôpital régional et Avenue Mourtada Ba Des nids-de-poule rendent la circulation difficile, mettant en danger les usagers et ralentissant la mobilité urbaine.

Une stratégie en deux temps La mairie a adopté une stratégie d’intervention en deux phases : 🔧 Phase 1 : Réhabilitation d’urgence des routes les plus dégradées 🛣️ Phase 2 : Mise en œuvre d’un plan durable de modernisation des infrastructures routières Des équipes techniques travailleront jour et nuit, avec deux rotations (8h-18h puis 18h-2h du matin), pour maximiser l’avancement des travaux. L’entreprise Adispé a été mobilisée avec son personnel et son expertise, en collaboration avec des techniciens et ingénieurs locaux.

Une mobilisation de 500 millions de FCFA Le maire reconnaît les limites budgétaires de la municipalité, mais souligne la nécessité d’agir : « En tant que maire, nous ne pouvons pas nous cacher derrière un manque de moyens. Nous devons trouver des solutions. » Une enveloppe de 500 millions de FCFA a été dégagée par la mairie, grâce à l’appui du conseil municipal. Mais cela ne suffira pas à couvrir les plus de 13 km de routes à réhabiliter.

Un appel à la solidarité thiessoise Dr Babacar Diop lance un appel fort : « Nous invitons les entreprises locales, les fils de Thiès, les ingénieurs, les sociétés actives à contribuer à cet effort collectif. Ensemble, nous pouvons changer le visage de Thiès. » Il conclut en espérant une implication de l’État, déjà informé de la situation, pour compléter l’action municipale.

