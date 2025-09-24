Fermeture temporaire du marché de Keur Matar : tensions entre la mairie et les commerçants à Tivaouane

La municipalité de Tivaouane a décidé de fermer temporairement le marché de Keur Matar, situé dans le quartier du même nom, afin d’effectuer des travaux de nettoyage, de désinfection et de remise en état, selon un arrêté municipal.



Cette mesure, qui s’appliquera pendant dix jours, a provoqué la colère de nombreux commerçants, lesquels dénoncent une décision prise sans préavis et qu’ils jugent disproportionnée.

« Fermer un marché pendant dix jours pour un simple nettoyage n’a aucun sens », a déclaré un vendeur, sous couvert d’anonymat.



Certains accusent la mairie d’avoir agi en représailles face à leur refus de payer la taxe municipale, en attendant la résolution des problèmes d’assainissement du marché.



Les vendeurs de poisson et de volaille, confrontés à la perte de leurs produits périssables faute d’accès à leurs étals, se disent particulièrement touchés par la mesure, d’autant que les forces de sécurité ont été déployées pour en interdire l’accès.



En signe de protestation, les commerçants, dirigés par leur délégué Lamine Dème, ont lancé un mot d’ordre de “journée sans commerce” ce samedi. Le mouvement a été partiellement suivi autour du marché de Keur Matar et du Champ de courses.

