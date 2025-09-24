Sadio Mané : « Ce qui me rend le plus heureux, c’est d’aider ma communauté »

L’attaquant des Lions, Sadio Mané, a affirmé que sa plus grande source de bonheur ne vient ni des buts marqués ni des trophées remportés, mais du plaisir de rendre service à sa communauté.

« Voir un sourire sur le visage des autres me touche profondément et me motive encore plus », a-t-il confié dans un entretien en wolof accordé aux équipes de communication de la Fédération sénégalaise de football (FSF), diffusé sur les réseaux sociaux.



Actuellement en regroupement avec la sélection nationale pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, prévue ce mardi face à la Mauritanie au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, l’attaquant d’Al-Nasr (Arabie saoudite) aborde cette rencontre avec sérénité. Le Sénégal, en tête du groupe B avec 21 points, n’a besoin que d’un match nul pour valider sa qualification.



Évoquant sa personnalité, Mané se décrit comme un « plaisantin », souvent perçu comme un joueur « calme et poli ».

« J’aime plaisanter, mais je ne me sens vraiment à l’aise qu’avec les gens que je connais, surtout ma famille et mes proches », a-t-il expliqué.



L’ancien joueur de Génération Foot a aussi confié qu’il aurait souhaité devenir enseignant s’il n’avait pas embrassé la carrière de footballeur.

« Ma mère voulait que je sois assidu à l’école. À Bambali, notre village, nous partagions notre temps entre l’école et les champs. Devenir enseignant était un rêve pour la famille », a-t-il raconté, avant d’ajouter dans un sourire : « J’aurais même pu être imam. »

