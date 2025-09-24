Crise au Cyclisme Sénégalais : La Fédération Sortante Déchue, l’Espoir d’un Nouveau Départ

Mapenda Wade : « La récréation est terminée » Vice-président de la Fédération authentique, Mapenda Wade a tenu des propos sans équivoque suite au verdict du tribunal qui a annulé l'assemblée générale du 15 janvier 2022, mettant ainsi fin à la légitimité juridique de la fédération mise en place par le ministère des Sports. « Cette fédération-là doit partir. Le tribunal a vidé son délibéré et a annulé l’assemblée. On remet les choses à leur place. La récréation est terminée. Il faut remettre la fédération authentique en place et construire un nouveau programme pour le futur », a-t-il déclaré fermement.

Un avenir bloqué par l’ingérence politique Le vice-président dénonce une gestion opaque et non conforme : « Un bureau non licencié a été imposé par le ministère. C’est une ingérence politique grave, interdite à tous les niveaux dans le sport international. » Il précise que l'UCI (Union Cycliste Internationale) et la CAC (Confédération Africaine de Cyclisme) avaient été alertées mais que le ministère avait refusé de revenir sur sa décision, mettant un terme à plusieurs programmes de développement.

Une rupture préjudiciable avec l’UCI « Avant ce chaos, un programme structurant était en place : des stages en Europe pour encadreurs, mécaniciens, athlètes ; un conteneur de vélos devait être reçu chaque année. Mais l’UCI a stoppé sa collaboration dès que le bureau illégal a été mis en place. » Le premier conteneur, reçu par Pape Fata Faye, n’a pas été exploité comme prévu. « Tout est parti en fumée. On a perdu une occasion unique de structurer durablement le cyclisme sénégalais. »

Le cyclisme sénégalais en panne sèche Selon Mapenda Wade, les compétitions sont inexistantes, la fédération est inactive et le développement des jeunes cyclistes est compromis : « On n’a plus le temps de former des athlètes pour les Jeux. C’est fini. Il faut minimum 8 à 10 ans de préparation sérieuse. » Il évoque aussi l’urgence de respecter les règlements internationaux, d'éviter toute pression politique ou religieuse, et de restaurer l’indépendance des fédérations sportives.

Un appel à l’unité nationale autour du cyclisme « Il faut rassembler toute la famille du cyclisme dans toutes les régions du Sénégal », lance-t-il. L’objectif est clair : relancer un cyclisme compétitif, équitable, et orienté vers la formation technique et la performance continentale. Badou Diagne, ancien trésorier, a également confirmé l’inexistence actuelle de la fédération : « Il n’y a plus de compétitions. La fédération est morte. Nous espérons que le nouveau ministre du Sport va corriger cette injustice. »

Tour du Sénégal : entre nostalgie et espoir « Le Tour du Sénégal doit renaître. Il faut que le Sénégal reprenne sa place dans l’élite du cyclisme africain. » Un appel fort est lancé aux autorités : « Le sport sénégalais doit être géré avec éthique, rigueur et indépendance. »

