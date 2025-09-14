Thiès : Randonnée Citoyenne de l’Amicale des Anciens Élèves du Camp Faidherbe

Thiès : Randonnée Citoyenne de l’Amicale des Anciens Élèves de l’École Camp Faidherbe
📍 Thiès – 🗓️ 14 septembre 2025
🎥 Vidéo : Voir sur YouTube
Une mobilisation autour des valeurs citoyennes
Ce dimanche 14 septembre, plus d’une centaine de participants ont répondu à l’appel de l’Amicale des Anciens Élèves de l’École Camp Faidherbe pour une randonnée pédestre citoyenne à travers les grandes artères de la ville de Thiès. L’événement, placé sous le signe du patriotisme et de la fraternité, a porté trois messages forts :
- 📌 La déclaration des enfants dès la naissance
- 📌 Le respect du drapeau et de l’hymne national du Sénégal
- 📌 Le rejet de toute forme de violence dans le sport
Un itinéraire symbolique, une démarche éducative
Le cortège est parti du rond-point Mbour 1, est passé par le rond-point de l’Hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène, avant de rallier la Place Mamadou DIA. Cette marche, ponctuée de chants patriotiques, de messages de sensibilisation et d’animations culturelles, visait à éveiller les consciences autour de la citoyenneté et de l’engagement communautaire.
Des voix fortes et émues : témoignages poignants
Thiè Kouyaté, président de l’Amicale, a salué la mobilisation, remerciant toutes les autorités, en particulier le parrain, ainsi que les forces de l’ordre et les enseignants présents. Il a rappelé que « l’éducation citoyenne commence dès l’enfance ».
Madame Marie Ndoye, fille de feu le tout premier directeur de l’école Camp Faidherbe, a pris la parole avec une grande émotion : « Ce que je ressens aujourd’hui, c’est beaucoup de joie et de gratitude. Mon père a tant donné à cette école, et aujourd’hui, je ressens une reconnaissance profonde. » Elle a salué la noblesse de cette marche et a prié pour « un Sénégal qui triomphe ».
Les femmes et les jeunes présents ont souligné les efforts de l’amicale pour transmettre des valeurs, malgré les défis : inscription tardive, contraintes matérielles… Mais tous ont tenu à répondre à l’appel du patriotisme.
Une vidéo à revivre
Conclusion et engagement pour l’avenir
Cette marche est un signal fort pour la jeunesse thiessoise : l’école publique, les anciens élèves et les citoyens engagés peuvent ensemble bâtir un Sénégal responsable, uni et fier de ses valeurs.
« La déclaration à l’état civil, l’instruction civique et le respect de la nation sont les piliers d’un avenir solide », a rappelé le président Thiè Kouyaté.