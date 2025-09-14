Thiès : Randonnée Citoyenne de l’Amicale des Anciens Élèves du Camp Faidherbe

Ce dimanche 14 septembre, plus d’une centaine de participants ont répondu à l’appel de l’ Amicale des Anciens Élèves de l’École Camp Faidherbe pour une randonnée pédestre citoyenne à travers les grandes artères de la ville de Thiès. L’événement, placé sous le signe du patriotisme et de la fraternité, a porté trois messages forts :

Le cortège est parti du rond-point Mbour 1 , est passé par le rond-point de l’Hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène , avant de rallier la Place Mamadou DIA . Cette marche, ponctuée de chants patriotiques, de messages de sensibilisation et d’animations culturelles, visait à éveiller les consciences autour de la citoyenneté et de l’engagement communautaire.

Des voix fortes et émues : témoignages poignants

Thiè Kouyaté, président de l’Amicale, a salué la mobilisation, remerciant toutes les autorités, en particulier le parrain, ainsi que les forces de l’ordre et les enseignants présents. Il a rappelé que « l’éducation citoyenne commence dès l’enfance ».

Madame Marie Ndoye, fille de feu le tout premier directeur de l’école Camp Faidherbe, a pris la parole avec une grande émotion : « Ce que je ressens aujourd’hui, c’est beaucoup de joie et de gratitude. Mon père a tant donné à cette école, et aujourd’hui, je ressens une reconnaissance profonde. » Elle a salué la noblesse de cette marche et a prié pour « un Sénégal qui triomphe ».

Les femmes et les jeunes présents ont souligné les efforts de l’amicale pour transmettre des valeurs, malgré les défis : inscription tardive, contraintes matérielles… Mais tous ont tenu à répondre à l’appel du patriotisme.