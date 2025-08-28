Menu
L'Actualité au Sénégal

Zone 2/A : violences lors du match Kalbora – Les Amis du Rail à Tamba


Rédigé le Mardi 2 Septembre 2025 à 15:35 | Lu 28 fois Rédigé par


Le match entre l’ASC Kalbora et l’ASC Les Amis du Rail à Tamba a été marqué par de graves incidents après l’expulsion d’un joueur, entraînant l’intervention du GMI et des saccages dans les vestiaires.


Zone 2/A : violences lors du match Kalbora – Les Amis du Rail à Tamba

 

Le dernier match de la poule A de la zone 2/A de l’Odcav de Tamba a été marqué par de sérieux incidents impliquant les joueurs de l’ASC Kalbora, battus 1-0 par l’ASC Les Amis du Rail.

Tout est parti de l’expulsion d’un joueur de Kalbora, sanctionné pour un tacle jugé irrégulier. Ses coéquipiers se sont alors précipités sur l’arbitre et l’un de ses assistants, obligeant l’intervention des éléments du GMI pour éviter que la situation ne dégénère davantage.

Après ces tensions sur le terrain, certains joueurs de Kalbora ont saccagé les vestiaires du stade.

L’ONCAV, qui mène depuis plusieurs saisons une lutte contre les violences dans les stades, est attendue sur de possibles sanctions sévères à l’encontre de l’équipe de Kalbora.


Zone 2/A : violences lors du match Kalbora – Les Amis du Rail à Tamba



Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags