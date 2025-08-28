Zone 2/A : violences lors du match Kalbora – Les Amis du Rail à Tamba





Le dernier match de la poule A de la zone 2/A de l’Odcav de Tamba a été marqué par de sérieux incidents impliquant les joueurs de l’ASC Kalbora, battus 1-0 par l’ASC Les Amis du Rail.



Tout est parti de l’expulsion d’un joueur de Kalbora, sanctionné pour un tacle jugé irrégulier. Ses coéquipiers se sont alors précipités sur l’arbitre et l’un de ses assistants, obligeant l’intervention des éléments du GMI pour éviter que la situation ne dégénère davantage.



Après ces tensions sur le terrain, certains joueurs de Kalbora ont saccagé les vestiaires du stade.



L’ONCAV, qui mène depuis plusieurs saisons une lutte contre les violences dans les stades, est attendue sur de possibles sanctions sévères à l’encontre de l’équipe de Kalbora.

