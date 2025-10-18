Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : Ouverture du Forum Islamique pour la Paix


Rédigé le Samedi 18 Octobre 2025 à 10:12 | Lu 40 fois Rédigé par


Thiès : Ouverture du Forum Islamique pour la Paix


Thiès : Ouverture du Forum Islamique pour la Paix
Sous la houlette du coordinateur général Cheikh Ahmed Saloum Dieng, la cérémonie d'ouverture du Forum islamique pour la Paix a été paraphée ce vendredi 17 octobre 2025 à Thiès.
 
Elle a ainsi enregistré la présence des autorités administratives, religieuses et coutumières, à travers un thème central. " l'éducation islamique et son rôle dans la consolidation de la paix et du développement durable". 
 
Et pour ce samedi 18 octobre 2025, 5 autres thèmes seront abordés par d'éminents chercheurs. À l'issue des débats, la déclaration officielle de Thiès pour la Paix au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde sera faite marquant ainsi la clôture des 2 jours consacrés à ce forum. Dakaractu y reviendra..



Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags