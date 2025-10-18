Thiès : Ouverture du Forum Islamique pour la Paix

Sous la houlette du coordinateur général Cheikh Ahmed Saloum Dieng, la cérémonie d'ouverture du Forum islamique pour la Paix a été paraphée ce vendredi 17 octobre 2025 à Thiès.

Elle a ainsi enregistré la présence des autorités administratives, religieuses et coutumières, à travers un thème central. " l'éducation islamique et son rôle dans la consolidation de la paix et du développement durable".

Et pour ce samedi 18 octobre 2025, 5 autres thèmes seront abordés par d'éminents chercheurs. À l'issue des débats, la déclaration officielle de Thiès pour la Paix au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde sera faite marquant ainsi la clôture des 2 jours consacrés à ce forum. Dakaractu y reviendra..