Mort tragique du gardien sénégalais Cheikh Touré : les révélations poignantes de sa mère





À la suite de la mort tragique du jeune gardien de but sénégalais Cheikh Touré, sa mère, interrogée par plusieurs médias, est revenue sur les circonstances du drame survenu au Ghana.



Elle a expliqué que son fils avait quitté le Sénégal pour un test au Maroc. Quelques jours après son départ, Cheikh lui avait envoyé un message vocal lui demandant 850 000 FCFA pour couvrir ses frais de séjour.



« Je lui ai finalement envoyé 500 000 FCFA. En réécoutant son message vocal, j’ai tout de suite compris que quelqu’un l’avait envoyé », a-t-elle confié avec émotion.



Le lendemain, Cheikh Touré lui a de nouveau écrit pour réclamer 150 000 FCFA supplémentaires, précisant qu’il devait payer son hôtel. Soupçonneuse, la mère a alors contacté Bamba, un camarade de son fils, qui lui a confirmé qu’ils se trouvaient bien dans un hôtel avec leur capitaine d’équipe.



Depuis l’annonce de la mort de Cheikh Touré, ce même Bamba n’a jamais pris contact avec la famille, selon la mère du défunt.



Elle a également indiqué avoir reçu des images insoutenables de la dépouille de son fils, envoyées par les ravisseurs. Sur ces photos, le corps du jeune gardien présentait des blessures visibles à la tête et au cou, confirmant la violence des faits.

