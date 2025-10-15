Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants

Max Sarr, secrétaire général du Sels/Thiès, souligne également la portée de cette mobilisation : « On est satisfaits. Les retours des responsables de zones et d’établissements confirment que 99,99% des enseignants ont observé le mot d’ordre. Cette solidarité était attendue. »



Pour les grévistes, la bataille de l’année scolaire 2025-2026 sera décisive. Ils dénoncent l’injustice subie par les enseignants dits « décisionnaires » et appellent l’État à revenir sur ses positions. Selon eux, la sensibilisation des parents d’élèves montre que la lutte est comprise et jugée légitime.



Au-delà de la question des décisionnaires, les enseignants du G7 mettent en avant d’autres préoccupations : déficit de personnel, manque de tables-bancs et conditions générales d’enseignement.

