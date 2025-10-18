Kaolack : trois individus arrêtés à Ndorong pour vol de motos de type Jakarta





Des éléments du commissariat d’arrondissement de Ndorong, à Kaolack (centre), ont procédé jeudi à l’arrestation de trois individus soupçonnés de vols de motos Jakarta dans le quartier Dialègne, a appris l’APS de source sécuritaire.



L’opération a été lancée après un appel téléphonique signalant la présence de trois suspects retenus par les habitants du quartier pour des faits présumés de vol.



Arrivés rapidement sur place, les agents de la police ont interpellé les mis en cause et saisi quatre motos retrouvées en leur possession.



Les plaintes enregistrées révèlent que, dans la nuit du 15 au 16 octobre 2025, vers 3 heures du matin, deux propriétaires résidant à Thioffack avaient constaté la disparition de leurs engins garés devant leur domicile.



Les enquêtes policières ont permis de localiser les motos volées chez un vendeur de melons, identifié comme l’un des trois suspects interpellés.



Les prévenus ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête, indique une note de la Police nationale transmise vendredi à l’APS.



aps

