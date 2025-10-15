Thiès Ville – Signature historique de convention et distinction des délégués de quartiers

Cette convention vise à formaliser la collaboration entre la mairie et les délégués, en facilitant la communication avec les habitants et en renforçant le suivi des projets locaux. Elle précise les responsabilités de chacun, notamment dans la gestion des infrastructures, la sécurité et le bien-être des citoyens.



À cette occasion, le président des délégués, Souleymane Kanté, a été distingué par la Médaille de la Ville, après avoir été sélectionné parmi les dix nominés pour son engagement et son dévouement au service de la communauté. Le Maire Babacar Diop a souligné que « cette distinction et cette convention sont des événements historiques, marquant un nouveau cap dans la participation citoyenne à Thiès Ville ».



Le Maire a également invité les délégués à participer activement à une première expérience visant à identifier les terrains disponibles dans la ville, afin de les exploiter pour des projets municipaux et communautaires. Cette initiative marque une première depuis l’indépendance, en donnant aux délégués un rôle direct dans le développement local et la valorisation du patrimoine foncier.



Les délégués ont réaffirmé leur engagement à travailler étroitement avec la mairie pour promouvoir le dialogue, la transparence et le développement harmonieux des quartiers, contribuant ainsi à l’amélioration durable de la qualité de vie des habitants.

